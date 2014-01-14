По делу Андрея ВОЙТИШИНА опросили свидетелей

Сегодня, 14 января, состоялось второе судебное слушание по делу Рустама САЙФУЛЛИНА, на котором допросили двух свидетелей обвинения. На суде присутствовали друзья и родственники Рустама, а также мать погибшего Андрея ВОЙТИШИНА. Напомним, 12 сентября 2013 года возле ТРЦ «Галактика» произошла потасовка между САЙФУЛЛИНЫМ и 4 парнями из Актобе. Жители Актобе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим, а когда из развлекательного центра вышла супружеская пара, молодые люди оскорбили жену подозреваемого. Ссора переросла в драку, в ходе которой САЙФУЛЛИН начал стрелять из травматического пистолета по нападающим, а после того как закончились патроны, он нанес ножевое ранение одному из нападавших и скрылся на своей машине. САЙФУЛЛИНУ предъявлено обвинение по ст. 96 УК РК "Убийство". В суде был допрошен свидетель драки Дарын ХАИРОВ, который в тот день был на работе в магазине "Фора". - В районе 4-5 вечера мы с коллегами вышли покурить на крыльцо магазина "Фора",- говорит свидетель. - И заметили, что рядом четверо парней спорят, ругаются между собой. Они были в нетрезвом состоянии, шли и шатались. Поспорив они пошли дальше. Сам я, докурив, пошел к своей машине. Увидел, что эти четверо пристают к парню с девушкой. Они стали ругаться, завязалась драка. Я хотел подойти, разнять, а то как-то страшно стало - четверо против одного, но услышал выстрел и остался на месте. После хлопка один из нападавших сел на колени, девушка там бегала, пыталась разнять. Трое продолжили нападать, но потом отстали, и подсудимый сел в машину, попытался уехать, но к нему подошел русский парень, открыл дверь и начал выгибать ее в другую сторону. Подсудимый вышел из машины, снова началась драку, друг потерпевшего пытался их разнять, вставал между ними. Драка быстро закончилась и подсудимый сел в машину и уехал в сторону улицы Мухита. Потерпевший пошел в сторону ограждения и упал возле него. Другой парень из этой четверки пытался оказать ему медицинскую помощь, он расстегнул рубашку, сел на него сверху и начал делать массаж сердца. Тогда я заметил рану в области грудной клетки слева. Потом к ним подошла женщина, пощупала у пострадавшего пульс и сказала, что он умер. Потом приехала полиция, скорая. Все это продолжалось минут 10. Свидетель ХАИРОВ на вопросы адвокатов и стороны обвинения касательно ножа точно ответить не смог. - Я не знаю, откуда взялся нож, но когда подсудимый шел к машине я видел у него нож,- ответил свидетель. Второй свидетель - стропальщик с ТРЦ "Галактика" Иманбай АБУЕВ - рассказал суду, что четверо молодых людей вели себя весьма вызывающе. - После обеда мы работали позади "Галактики", услышали звон стекла возле второго подъезда, там как раз бабушки сидели на лавочке, они испугались и ушли, - рассказал АБУЕВ.- Позже вышли парни из этого подъезда, нетрезвые были они, вызывающе себя вели. У нас кирпичи лежали они пинать их начали, хотя все остальные люди нормально мимо них проходили. Позже мы услышали выстрелы, особого значения не придали, так как там дорога, подумали машины. А потом, когда мы вышли, смотрим, там парень лежит на тротуаре. Больше я ничего не видел. Адвокат САЙФУЛЛИНА ходатайствовал о вызове на суд для допроса судмедэкспертов, ходатайство поддержала и сторона обвинения, и потерпевшая сторона.