Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Самоубийство совершил 34-летний житель Уральска. По словам начальника УВД г.Уральск Манарбека ГАБДУЛЛИНА, мужчина вышел на балкон и выстрелили себе в грудь. - Мужчина выстрелил из своего зарегистрированного ружья, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Предсмертную записку он не оставил. Его нашла мама, которая первая пришла домой и увидела тело сына на балконе. По словам полицейского, детали указывают на то, что было именно самоубийство.