- Пациентка была доставлена в ночь на 13 января на карете скорой помощи, - говорит главврач районной больницы. - После осмотра был поставлен диагноз - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематомы. Из Уральска прибыли врачи, включая нейрохирурга, и приступили к операции, которая длилась около трёх часов. Состояние больной после операции оставалось крайне тяжёлым, её перевели в отдельную реанимацию. В данное время Валентина КАРКУЛА получает полное лечение и находится под регулярным контролем специалистов. На сегодняшний день состояние больной стабильно тяжёлое, но без ухудшения. Надия АХМЕТОВА отметила, что охрану Валентины КАРКУЛА обеспечивают правоохранительные органы.