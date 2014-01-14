Иллюстративное фото с сайта ilove.hol.es Иллюстративное фото с сайта ilove.hol.es Сообщение об этом было размещено на сайте "Казавтодор". В Актюбинской области введено ограничение для движения всех видов транспорта. Согласно сообщению, размещенному на сайте "Казавтодор", 14 января 2014 года в 14.00 по времени Астаны введено ограничение движения в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта на трассе "Актобе - Орск". Айдар БАЙЖАНОВ