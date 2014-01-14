Иллюстративное фото с сайта auto.sarinform.ru Иллюстративное фото с сайта auto.sarinform.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, сегодня, 14 января примерно в 11.000 часов в полицию поступила информация о том, что на автодороге «Самара-Шымкент», на границе с Актюбинской областью, образовалась пробка примерно из 40 автомашин. Как выяснилось, затор образовался из-за резкого ухудшения погодных условий. Напомним, вчера в области была метель. Водителям помогли прибывшие сотрудники дорожно-патрульной полиции УАП ДВД ЗКО Акылбек ИШАКАТОВ и старшина полиции Кайдар ЖЕКСЕНОВ, которые вызвали на место тяжелую технику и по очереди выдворили из снежного заноса все машины. Между тем за последние дни полицейские выдворили из снежного заноса сразу несколько машин. Так,  вечером 11 января на 525 км трассы «Самара-Шымкент» водитель фуры Сергей ЕСКИН ехал из Алматы в Москву и остановился устранить техническую поломку. Через несколько часов он уже не мог самостоятельно выбраться. Чтобы освободить из снежного плена фуру, пришлось подключать тяжелую технику К-700, которую сотрудники дорожно-патрульной полиции вызвали из села Алмазный Чингирлауского района. Вечером 13 января на автодороге «Подстепное - Илек» в районе села Долинный и  в районе поселка Федоровка застряли легковые автомашины. А ночью того же дня в в Чингирлауском районе застряла фура.