Местный бюджет заплатил за новый объект 1,2 миллиарда тенге. Поликлиника состоит из двух трехэтажных корпусов, ее площадь - 10 тысяч квадратных метров. Здание сдали в эксплуатацию вместе с диагностическим оборудованием. Так, в поликлинике есть отделение лучевой диагностики, оснащенное финским и венгерским рентгеновским оборудованием. Это телеуправляемый рентгеновский аппарат, маммограф и флюороаппарат. В поликлинике есть видеоэндоскопическая система для исследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения, аппарат ультразвукового исследования. Для расширения возможностей диагностики были установлены биохимические, гематологические и иммуноферментные анализаторы. Теперь жителям микрорайонов № 11, 12, "Болашак" и "Коктем" будет проще получить квалифицированную медпомощь.