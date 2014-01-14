- Вчера мы встречались с героями ВОВ, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, и мы о них беспокоимся, уделяем им внимание. Для этого у нас есть общественные организации, и в 2015 году мы надеемся отметить 70 лет со Дня Победы, - сказал. - В этом году особенно важной датой для нас является вывод войск из Афганистана. Эта дата на постсоветском пространстве является знаменательной. И мы собрали сегодня ответственных за данное мероприятие, руководителей управлений культуры, спорта, образования, социальной защиты и молодежной политики. По словам Бахтияра МАКЕНА, в соответствии с решением городского маслихата по оказанию социальной помощи участникам ВОВ, лицам, приравненным к ним и инвалидам войны в Афганистане, с прошлого года выплачивается пособие - 2000 тенге. - Наша главная задача - организовать масштабные мероприятия, - сказал замакима области. - Будут решены все вопросы касательно выплат для оказания социальной помощи в размере 2 МРП, которые мы выделяем каждый год. 15 февраля каждому воину-афганцу, семьям погибших, а также матерям погибших воинов будет выделено 10 тысяч тенге.