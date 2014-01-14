В Уральске на территории хлебозавода начался пожар

Сегодня, 14 января, на территории хлебозавода №1 в одном из зданий произошло возгорание. На место прибыли 9 пожарных автомашин. - Сегодня по адресу Достык, 244 в 16 часов 12 минут прибыли дежурные смены городских пожарных подразделений, - рассказала пресс-секретарь Айымжан ЛУКПАНОВА. - На месте пожара работали 9 единиц спецтехники и 30 человек личного состава. На данный момент на месте происшествия работает дознаватель ЧС города Уральска, выясняет причины пожары и сумму причиненного ущерба. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По словам сотрудников, возгорание произошло на третьем этаже кирпичного здания, в котором хранились бумаги предприятия. Причины возникновения пожара выясняются. Администрация хлебзавода от каких-либо комментариев отказалась. Жертв и пострадавших нет. Фото Медета МЕДРЕСОВА