— Я ехал по улице Шолохова со стороны «Омеги», — говорит водитель «Ауди 80» Батыр. — Потом я, не заметив «Мазду», повернул налево, на улицу С. Тюленина. По словам Батыра, за несколько минут до аварии он оставил жену и ребенка дома, а сам решил доехать до СТО «БМВ». Водитель «Мазды» Александр утверждает, что не нарушал ПДД. — Я ехал на своем автомобиле по улице Шолохова в западном направлении, — говорит Александр. — Вдруг по встречной полосе «Ауди 80» резко повернула налево, я не смог затормозить, и врезался ей в бок. В «Мазде» помимо водителя находился пассажир. Ни водители, ни пассажир в аварии не пострадали. К слову, как раз в это время мимо проезжала машина скорой помощи. Врачи предложили помощь водителям, но те отказались. На месте ДТП сотрудники УАП регулируют дорожное движение, дожидаясь дознавателей. В это же время на место приехали семья водителя «Ауди-80».