14 января в суде по делу Муслима УНДАГАНОВА обвиняемый Коныс ЖЕТПИСОВ сделал сенсационное заявление. Он признался, что у него были проблемы на работе из-за религиозных убеждений и отращенной бороды. А Мендихан ДЖАКЕНОВ рассказал, как большим гостям дарили лошадей.

Картина маслом

В деле должны были быть допрошены более 400 свидетелей, однако суд допросил лишь 130 из них. Адвокаты также заявляли об отводе судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ, сославшись на то, что она ведет судебный процесс с обвинительным уклоном. Однако суд ходатайство адвокатов отклонил.

На заседании 14 января на вопросы адвокатов отвечал бывший директор областной спортшколы высшего спортивного мастерства Мендихан ДЖАКЕНОВ. Он рассказал суду, когда и кому дарились дорогостоящие подарки в виде картин и лошадей.

- На различные чемпионаты и турниры приезжали именитые и легендарные спортсмены, - говорит Мендихан ДЖАКЕНОВ. - Для зрелищности приглашались известные во всем Казахстане ведущие, для проведения чемпионатов - бригада журналистов, доставлялась спецтехника для освещения событий и реальной судебной оценки. Организационная комиссия, в состав которой входили 17 директоров школ и тренеры, решали, что и кому дарить, какой призовой фонд, между директорами распределялись вопросы подготовки чемпионатов или соревнований. Приглашенных именитых гостей не поведешь в дешевое кафе, поэтому мы договаривались с ресторанами хорошего класса, такими как "Галактика", "Парк-отель" и прочими. Просили сделать скидки. Я лично обращался с просьбами. Также просили спонсорскую помощь, иногда в виде напитков, иногда другое. Я также обращался в рекламное агентство, которому принадлежит два телевизора возле акимата и «Универмага», чтобы они крутили рекламу о проведении чемпионатов, чтобы привлечь молодежь к занятию спортом.

Лошадь в подарок

Мендихан ДЖАКЕНОВ рассказал суду, что гостям - известным спортсменам - дарили лошадей, но возникали трудности с транспортировкой, и вместо животного дарили деньги в конвертах.

- Серику САПИЕВУ подарили лошадь стоимостью в 300 тысяч тенге, лошадь перевести он не смог, поэтому подарили деньгами, - рассказывает подсудимый ДЖАКЕНОВ. - Также поступил и борец Асет МАМБЕТОВ. Для проведения масштабных мероприятий также приглашались звезды отечественной эстрады, такие как Роза РЫМБАЕВА в 2008 году, Медеу АРЫНБАЕВ в 2012-ом, Мадина САДВОКАСОВА - в 2009-ом и 2012-ом годах, Шахзода - в 2009-ом и многие другие. Заказывали кубки, медали и грамоты через Интернет, а потом ездили забирать их в Самару. Федерации того или иного вида спорта не в силе помочь нам в финансовом плане во всем, поэтому мы искали спонсоров, занимали.

Подсудимый ДЖАКЕНОВ также подчеркнул, что общался с Турарбеком БЕКАРЫСТАНОВЫМ только по службе, и встречался лишь по служебным делам.

Когда очередь задавать вопросы дошла до государственных обвинителей, подсудимый отказался отвечать.

- Это мое право, я не буду отвечать на вопросы обвинения и суда, потому что не доверяю им, - сказал Мендихан ДЖАКЕНОВ.

Не виноватый я

Подсудимый Коныс ЖЕТПИСОВ, бывший директор школы олимпийского резерва, свою вину тоже не признает.

- На меня завели 8 уголовных дел - 1 дело за приобретение здания для школы и 7 – это фиктивные командировки, после этого их объединили в одно - ОПГ, - рассказывает подсудимый ЖЕТПИСОВ. - Я не согласен с обвинением, свою вину не признаю. За все время следствием было выявлено всего 4 приказа на отправление в командировку, которые я подписал, и 3 приказа на другой должности. Через меня проходило большое количество бумаг, которое необходимо было подписать. Я не понимаю, почему тренеры и спортсмены не выезжали в командировки, это не моя вина, а их. Как я мог понять, подлинные приказы или нет, настоящие отчеты или нет. Была республиканская проверка, которая не выявила фиктивных документов, как это мог понять я.

Коныс ЖЕТПИСОВ отрицает свою причастность к ОПГ, приказы Ундаганова он не исполнял. Инициативу к покупке здания он проявил сам, будучи директором спортинтерната.

- Я сам писал письма, меня об этом никто не просил. Дети жили и учились в ужасных условиях. Вот уже 4 месяца длится судебный процесс, но не один свидетель не говорил, что я брал у кого-то деньги, или присылал кого-то, кто от моего имени брал деньги. Свидетели оглашали список моего имущества, но все это я заработал сам. Машины и квартиры мне дарили, когда я выигрывал чемпионаты мира, Азии и прочего. При этом я работал тренером.

Они как братья

Коныс ЖЕТПИСОВ рассказал, что в 2005-ом году подался в религию.

- Я понял смысл жизни, перестал посещать различные праздники и шумные мероприятия со спиртным, вера мне этого не позволяет, однако из-за этого начались непонимания на работе, - заявил подсудимый Жетписов. - Меня сняли с должности директора, хотели перевести, но отказали. Прямо сказали: «Сбрей бороду и работай!». Но я отказался. Месяц был без работы. а потом меня восстановили в должности заместителя директора. Что касается здания, в дальнейшей его судьбе я не участвовал. Кто и как купил его, я узнал только на следствии. С Муслимом УНДАГАНОВЫМ мы в хороших отношениях, он с детства воспитывал меня, с Мендиханом ДЖАКЕНОВЫМ мы как братья. О перечислении денег и о фиктивных командировках я узнал на следствии. Также следователь говорит, чтобы я давал признательные показания, говорил адвокату, чтобы он уговорил меня, чтобы я признал свою вину. Этот же следователь мне сказал: «Я как юрист говорю, твоя вина максимальная - это халатность, но я не могу ничего сделать, меня уволят, а у меня 4 детей».

В свою очередь, Коныс ЖЕТПИСОВ согласился отвечать на вопросы обвинения. Процесс продолжится 15 января. Жетписову вопросы будет задавать гособвинитель Тамара САРСЕНОВА.