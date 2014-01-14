Фото с сайта nazaccent.ru Фото с сайта nazaccent.ru 126 новорожденных чеченцев получили по тысяче долларов от главы Чечни Рамзана Кадырова в честь дня рождения пророка Мухаммеда, сообщает Lenta.ru. 78 мальчиков и 48 девочек, которым достались подарки, появились на свет в день рождения пророка 13 января, сообщается на сайте республиканского правительства. Ранее сам Кадыров объявил, что по тысяче долларов получат те семьи, которые назовут новорожденных в честь самого пророка, его близких или сподвижников. Министр здравоохранения Чечни Шахид Ахмадов отметил, что самыми популярными именами стали Мухаммед и Фатима (в честь младшей дочери пророка). В своем Instagram Кадыров отметил, что родители в Чечне называют детей в честь пророка не ради денег. Он добавил, что его мать Аймани Кадырова, которая возглавляет выделивший средства Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, "радуется, когда родители ответственно подходят к выбору имени ребенка". Основные праздничные мероприятия в честь дня рождения пророка Мухаммеда прошли в Чечне в мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. В центре города в ночь на 13 января собрались десятки тысяч людей. В министерствах и госучреждениях республики в честь праздника раздавали милостыню малоимущим.