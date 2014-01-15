По сообщению пресс-службы футбольного клуба «Атырау», руководство приняло решение сменить существующую эмблему команды. Объявлен конкурс на луччшую эмблему. Победитель получит 50 тысяч тенге.1. Дизайнерами при работе над эскизом должны быть учтены условия клуба; 2. Эскиз должен быть нарисован на профессиональных дизайнерских программах; 3. Эскиз должен быть сохранен в двух форматах – jpeg и файл CorelDRAW (13 версия); 4. Должны быть указаны данные и контакты разработчика.1. На эмблеме должны быть надписи: «Атырау» и «футбол клубы»; 2. Должны быть использованы следующие цвета: зеленый и белый – основные цвета клуба, черный и желтый – дополнительные цвета; 3. Выборочно должно быть нарисовано: капля нефти или нефтяная вышка; 4. Должен быть изображен пятнистый футбольный мяч (классический); 5. Приветствуется креатив; 6. Не разрешается копирование дизайна эмблем других футбольных клубов. Победитель конкурса будет определяться методом голосования. Итоги конкурса будут подведены в середине февраля 2014 года. Напомним, что на сегодняшний день ФК «Атырау» находится на тренировочных сборах в Турции. Уже сыгран первый матч с турецкой «Бартинспор». Голов зрители не увидели. Матч закончился со счетом 0:0.