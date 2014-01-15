atОб этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению пресс-службы футбольного клуба «Атырау», руководство приняло решение сменить существующую эмблему команды. Объявлен конкурс на луччшую эмблему. Победитель получит 50 тысяч тенге. Условия участия в конкурсе: 1. Дизайнерами при работе над эскизом должны быть учтены условия клуба; 2. Эскиз должен быть нарисован на профессиональных дизайнерских программах; 3. Эскиз должен быть сохранен в двух форматах – jpeg и файл CorelDRAW (13 версия); 4. Должны быть указаны данные и контакты разработчика. Условия разработки эмблемы: 1. На эмблеме должны быть надписи: «Атырау» и «футбол клубы»; 2. Должны быть использованы следующие цвета: зеленый и белый – основные цвета клуба, черный и желтый – дополнительные цвета; 3. Выборочно должно быть нарисовано: капля нефти или нефтяная вышка; 4. Должен быть изображен пятнистый футбольный мяч (классический); 5. Приветствуется креатив; 6. Не разрешается копирование дизайна эмблем других футбольных клубов. Победитель конкурса будет определяться методом голосования. Итоги конкурса будут подведены в середине февраля 2014 года. Напомним, что на сегодняшний день ФК «Атырау» находится на тренировочных сборах в Турции. Уже сыгран первый матч с турецкой «Бартинспор». Голов зрители не увидели. Матч закончился со счетом 0:0.