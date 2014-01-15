Иллюстративное фото с сайта oldbenz.ru Иллюстративное фото с сайта oldbenz.ru В Актюбинской области задержан числящийся в угоне «Мерседес» рыночной стоимостью около 150-160 тысяч долларов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Мерседес-222» 2013 года выпуска был задержан на российско-казахстанском пограничном автомобильном переходе «Жайсан» сотрудниками департамента таможенного контроля по Актюбинской области полицейскими и пограничниками.  Управлял автомобилем представительского класса 43-летний гражданин Белоруссии. В ходе осмотра и проведения диагностики на предмет установления изначальных идентификационных номеров, с привлечением специалиста обладающего особыми познаниями, установлен первоначальный VIN код. Согласно базе данных похищенного автотранспорта «Интерпола», данная автомашина значится похищенной в Московской области РФ, сообщили в управлении по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля. По данному факту в ДВД Актюбинской области проводится доследственная проверка.