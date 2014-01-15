Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Актюбинская Фемида отказала матери погибшего на производстве молодого человека во взыскании морального вреда, мотивировав это тем, что покойный сам должен явиться в суд, пишет газета "Время". Два года назад на производстве погиб 34-летний актюбинец Андрей Куницкий. Вина предприятия была доказана, поэтому мать погибшего обратилась в суд, чтобы взыскать моральный вред. Однако судья горсуда Канат Сембеков отказал ей в иске. Судя по вынесенному решению, для этого пострадавший сам должен был явиться в суд. "Правда, как это сделать, не разъяснил, - говорит адвокат истицы Юрий Фильчуков. - Зато областной суд отменил это решение и удовлетворил требования истицы". Так, облсуд, куда была направлена апелляция, обязал ответчика выплатить женщине полмиллиона тенге.