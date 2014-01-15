- Пациентку КАРКУЛА перевели к нам вчера, но сообщать о ее состоянии журналистам нам запретили в ДВД в интересах следствия, - сообщил. Напомним, в ночь на 13 января супругаполучила тяжелейшую травму головы - разбойники, напавшие на дом предпринимателей, проломили ей голову, а хозяина дома застрелили из дробового оружия. Пострадавшая была доставлена в центральную районную больницу Зеленовского района, поскольку пациентка была не транспортабельна. Операцию в районной больнице делали нейрохирурги из областного центра. Она длилась три часа. И вот вчера, 14 января, было решено перевести пациентку в областную больницу. По данным врачей ЦРБ Зеленовского района на 14 января, состояние Валентины КАРКУЛА остается стабильно тяжелым. У ее палаты выставлена охрана.