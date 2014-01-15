Меньше месяца остается до начала самой дорогостоящей, самой безопасной и самой непредсказуемой Олимпиады в Сочи. Между тем, сразу шесть спортсменов из ЗКО попали в казахстанскую олимпийскую сборную. Всего из Казахстана на Олимпийские игры поедет делегация из 300 человек. Кто же попал в делегацию, из чьего кармана оплачивается поездка на олимпийские игры, и почему не едут родители уральских шорт-трековцев, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Уже 7 февраля в Сочи откроются XXII Зимние Олимпийские игры. Это вторая для России Олимпиада, первая Олимпиада-80 была летней. Мы отправили официальный запрос в управление физической культуры и спорта ЗКО, и вот, что мы узнали.
На ХХII Олимпийских играх в Сочи из ЗКО будут участвовать 6 спортсменов. Все они шорт-трековцы - Айдар БЕКЖАНОВ
, Артур СУЛТАНГАЛИЕВ, Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, Азбал АЖГАЛИЕВ, Инна СИМОНОВА и Ксения МОТОВА
. Вместе со спортсменами поедут и их тренеры Мадыгали КАРСЫБЕКОВ
и Чанг Гвоун ОУК
, а также врач Ангел ЛОЗАНОВ
, который, кстати, из Болгарии, и массажист из Кореи Юсен
.
Айдар Бекжанов 20 лет – 2 лицензии (на дистанцию 500 м и 1500 м)
Нурберген Жумагазиев 23 года - 1 лицензия (на дистанцию 500 м)
Абзал Ажгалиев 21 год - 1 лицензия (на дистаницию 1 000 м)
Ксения Мотова 21 год – 1 лицензия (на дистанцию 1000 м)
Артур Султангалиев 25 лет – 1 лицензия (командная эстафета)
Инна Симонова 23 года – 2 лицензии (на дистанции 500 м и 1500 м)
- Тренеры, врач и массажист едут на Олимпиаду за счет средств дирекции штатных национальных команд РК, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ
. – Их миссия заключается в том, чтобы обеспечить полноценную подготовку спортсменов к успешному выступлению, оказывать им морально-психологическую поддержку.
Поедут ли на олимпиаду уральские болельщики, глава облспорта не знает. По крайней мере, он ответил, они «не имеют никакой информации, поскольку эти вопросы отрабатываются дирекцией штатных национальных команд РК и агентством по делам спорта и физической культуры РК».
Что касается родителей спортсменов, то оказывается, что «в случае заинтересованности спонсоров в Алматы, родители могут поехать».
Впрочем, Азамат БЕКЕТ не ответил и на вопрос, кто и в каком размере выделяет средства на поездку спортсменов и делегатов на Олимпийские игры. Этот вопрос глава облспорта пропустил. При этом точно известно, что в составе делегации области, представленной для командирования в Сочи, будет и сам Азамат БЕКЕТ. Его рекомендовало агентство по делам спорта и физической культуры РК в поддержку национальной сборной РК.
Каждый участник мотивирован
Между тем, как стало известно, в составе официальной делегации из Казахстана на Олимпиаду в Сочи выедут около 300 человек. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя агентства РК по делам спорта и физкультуры Ельсияр КАНАГАТОВ в интервью сайту Primeminister.kz.
- Официальная делегация состоит из 260-300 человек. В первой группе на место Игр выедут около 150 человек, затем уже остальные, - сказал Ельсияр КАНАГАТОВ.
Он подчеркнул, что в делегацию включены те люди, которые могут помочь спортсменам успешно выступить на Олимпиаде.
- Каждый участник делегации мотивирован, обоснован и принесет пользу сборной. Так как, у нас 50% от завоеванных лицензий занимает обслуживающий персонал - смазчики, психологи, врачи, тренеры. Некоторые из них остались вне квоты, то есть не попадают под нее. Мы приняли решение отправить недостающий персонал в составе казахстанской олимпийской делегации болельщиков, - добавил он.
Освещать Олимпиаду поедут около 40 казахстанских журналистов.
Казахстанцы будут жить на лайнере
Официальным билетным агентом ХXII Олимпийских игр в Сочи на территории Казахстана является международная туристская компания Complete Service.
К слову, казахстанцы в Сочи будут жить на круизном лайнере. По информации Complete Service, выбор был сделан в пользу лайнера потому, что этот вариант оказался наиболее дешевым.
- Почему выбрали именно лайнер, все было сделано по ценам оргкомитета. 3-звездочные отели дороже 5-звездочного лайнера. Поэтому самый оптимальный вариант был корабль. Самое лучшее и наиболее доступное, - подчеркнули в компании.
Согласно информации, опубликованной на сайте Complete Service, цены за посещение Игр и проживание на лайнере варьируются от $6825 до $8740, в зависимости от номера.
Самые масштабные Игры
Как отмечают в правительстве РФ, игры станут самыми масштабными по количеству участников и числу разыгрываемых наград - 6000 олимпийцев из 80 стран и более 1400 паралимпийцев из 45 стран разыграют медали в 98 олимпийских и 72 паралимпийских дисциплинах.
Лыжник-знаменосец
Знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Сочи станет малоизвестный лыжник Ердос АХМАДИЕВ.
- Есть мнение, что знаменосцем должен быть кто-то из лидеров. Скажем, Алексей ПОЛТОРАНИН или другие претенденты на медали. Но во многих странах делают по-другому, потому что это большая ответственность. И у нас такая позиция по этому поводу - мы не можем напрягать того спортсмена, которому завтра выступать, - поделился мнением заместитель председателя спортивного ведомства Ельсияр КАНАГАТОВ.
Украдены 13 млрд евро, выделенные на Олимпиаду
30 процентов средств, выделенных России на организацию Олимпийских игр в Сочи, были украдены. К такому выводу пришёл Международный олимпийский комитет. Чудовищные масштабы коррупции ничуть не удивили президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) и члена МОК Жан-Франко Каспера, пишет информационное агентство УНИАН. Каспер уточнил, что украдено около 13 миллиардов евро. Саму Олимпиаду в Сочи Каспер считает пиар-проектом президента РФ Владимира ПУТИНА. Несколько месяцев назад в интервью немецкой газете «Die Welt» Каспер сказал, что у организаторов Олимпиады в Сочи остается «около 10 тысяч нерешённых проблем», однако, «неограниченные финансовые возможности Путина помогут избежать каких-либо накладок».
Легко побеждать, когда в тебя верят!
От нашей области в Сочи выступят шестеро спортсменов по шорт-треку. Это наши ребята, которых мы еще не знаем в лицо. Сейчас они проходят тренировки в Америке, и мы решили побывать в гостях у тех, кто воспитал молодых чемпионов, кто привил им качество побеждать.
Бабуля, я буду ходить в Ледовый!
Бабушка Валентина Павловна читает наизусть стихи внучки Инны СИМОНОВОЙ:
- Инна занимается с 2011 года, в этот спорт она пришла в 10 лет. Ледовый дворец открыли, и к нам приехал Мадыгали КАРСЫБЕКОВ. Он ходил по школам, отбирал учеников. Она у нас хотела на фигурное катание, но мы же пенсионеры, денег у нас не было, а кружок на тот момент стоил полторы тысячи тенге. А однажды она прибегает, дверь распахивает и кричит: «Бабуля, я буду ходить в Ледовый!». Вот и начала заниматься и очень быстро завоевала свою первую бронзу. Об этом первом ее соревновании мы даже не знали. Она мне не сказала, боялась, что я буду переживать. Она скромная, никогда не зазнается, и в людях никогда плохого не видит, считает, что у каждого могут быть свои тараканы, – шутит бабушка Инны. - Ее все любят, она у нас очень доброжелательная, а мы с ней как подружки, у нас нет секретов.
Первую бронзу Инна завоевала в 2003 году в многоборье по шорт-треку. Она многократный чемпион Казахстана и четырехкратный абсолютный чемпион КЗ.
- В Италии отбирать их стали, она набрала много очков, потом продолжился отбор в Коломне, где был кубок мира, - гордится бабушка.
Каких медалей? Это сенсация, что они туда попали!
- Сейчас по телевизору слышала: «Мы ждем от них медалей!». Каких медалей? Это сенсация, что они завоевали лицензию. 41 страна участвует в олимпийских играх, вы только представьте, сколько там людей! 4 девушки в команде умножить на 41 - это 164 человека. То, что они там сейчас участвуют, это уже огромное достижение. Это ж спорт у нас еще молодой, эти корейцы, японцы, они ж испокон веков этим занимаются. А у нас только появился, и они хотят, чтобы у них были медали, - возмутился дедушка Вячеслав Тимофеевич. - Это ведь мечта любого спортсмена - просто попасть на Олимпиаду, только мечта! А наши ребята туда попали.
- Конечно, ей очень тяжело морально, она бывает в разных странах, много видит, но всегда скучает и считает, что лучше Казахстана страны нет, – рассказывает бабушка. - Ощущает всю ответственность и мечтает оказаться хотя бы на третьем месте, держать над головой свой флаг. Инна уверена, что сверх этой мечты уже ничего не может быть.
Инна даже написала стихотворение, посвященное Казахстану:
Казахстан – великий, гордый!
Люблю тебя как дочь я всей душой.
Ты – независимый, свободный.
Я в мыслях и делах всегда с тобой!
Людмила Петровна и Владимир Иванович Мотовы
- Ксюше 21 год. Они вместе с Инной СИМОНОВОЙ на четвертом курсе учатся. Должны закончить, но не знаю, они еще в институт не попадали, – шутит бабушка Людмила. - Она у нас ходила на лед всегда, а вот как ледовый открылся, в школу пришел тренер агитировать, и она пошла в спортивную школу. В 2004-м году она поступила туда, в том же году получила свою первую грамоту. В 2005-м году поехала в Рудный первый раз, потом тренер увидел ее перспективы и сказал, что из нее будет толк. Был момент, что Ксения даже хотела бросить занятия, но переживала, ходила, съемки своих тренировок пересматривала на видео, потом позвонил тренер и сказал: «Ксюша, готовься, повезешь 4-ех молодых спортсменов в Китай». Она так радовалась, до потолка прыгала. Ну, и поехала.
У ребят плотный график, состоящий из тренировок, сборов, соревнований. Это их маленькое государство, к которому они привыкли. Дома, по словам Людмилы МОТОВОЙ, почти не бывают, приедут на четыре дня и опять уезжают.
- Конечно, они бывают в разных странах, да вот только кроме гостиницы и ледовых дворцов ничего не видят. Но как-то им дали отдохнуть на море в Турции пару недель. И снова усиленные тренировки, по 8-10 часов, жесткая дисциплина. Спортсменам не разрешают пользоваться Интернетом и телефонами.
Какие у вас сильные дети!
Это национальный вид спорта в Корее, а мы только учимся ходить, говорит Владимир Иванович, дедушка Ксюши.
- Они когда приезжают туда, тренеры из других стран удивляются, говорят, мол, какие у вас сильные дети, только за счет своей силы берут, при том, что техники нет никакой, а наши бегают за счет техники. Ксюша рассказывала: «Вот мы бежим, рядом кореянки бегут, как будто на прогулке, не спеша бегут за нами, как только остается последний круг, мы и глазом не успеваем моргнуть, как они уже на финише». Но теперь уже все, этот тренер взялся за них плотно, - уверена Людмила Петровна. - У других стран в команде есть врачи, точильщики, а наши ведь сами все делают. Представьте себе, Ксюша по-своему наточила коньки, мальчики по-своему, где-то правильно, где-то неправильно. Может быть, это тоже имеет большое значение на льду?
А еще у Ксюши есть два братика, которых она очень любит и заботится о них. Где бы она ни была, она всегда им привозит футболки, бейсболки. В школу за ними ходит, приводит, и на праздники подготавливает. Так и зовут они ее «Няня». К ней все тянуться, все советы просят, друзья часто обращаются за помощью. И все ее друзья, родные ждут и переживают за нее.
Семья Айдара Бекжанова
Семья Айдара встретила корреспондента «МГ» в полном составе: отец Булат БЕКЖАНОВ, мама Жадыра РАХМЕТКАЛИЕВА, бабушка Райхан Орызгалиевна и сестра Айсулу. Они рассказали, что Айдар совершенно случайно пришел в шорт-трек. Участвовал в массовом забеге по приглашению друга. Тот сказал, пошли, мол, там дадут бесплатно коньки, побегаем, но коньки не дали, предложили пробежать стометровку. Они пробежались и вернулись. А тренер его заметил. Запомнил, что это кудрявый мальчик из 32 школы. Долго его искал, нашел и уговорил ходить в шорт-трек. Вот с 12 лет он здесь занимается. В 16 лет была первая его Олимпиада в Ванкувере.
Сейчас с приходом нового тренера дисциплина стала жестче, сменился тренировочный режим, раньше не было нагрузки, сейчас ребята приходят и валятся с ног. Вот сейчас они в Америке, там хороший лед, ощущения другие. Акклиматизацию проходят в Турции.
О поездке в Сочи родители Айдара даже не помышляют, ехать некому, бабушка присматривает за маленькой сестрой Айдара, мама - по состоянию здоровья, а отец работает.
Мы входим в первую десятку!
- Мы посмотрели, там для Казахстана не гостиницы, а круизный лайнер предоставили. И на открытие один номер будет стоить около 7 тысяч долларов, – сказал Булат БЕКЖАНОВ. - Айдару 20 лет. Он учится в Казахской академии спорта и туризма. Первые два курса окончил с отличием. Хотя говорят, что спортсмены не учатся, но у Айдара, всегда в учебе все было хорошо. И в школе тоже. Вот, когда ЕНТ сдавали, он набрал самый высокий бал. Они здорово прибавили, команда поднялась на какой-то уровень. Вот на этапах кубка мира, отборочных, они взяли 8 место. Значит, в первую десятку они уже вошли.
8 ноября уральские шорт-трекисты улетели в Астану, дальше в Америку. 19 числа поедут в Турцию. Готовиться будут в горах, наверное, чтобы адаптироваться к сочинским горам, а потом сразу в Сочи. После приедут домой. Ждем с нетерпением!
Мирослава ШОНАЛОВА