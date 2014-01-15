На похоронах КАРКУЛЫ аким НОГАЕВ процитировал КОНФУЦИЯ (ФОТО)

Около пяти сотен людей пришли сегодня проститься с бизнесменом Виталием КАРКУЛОЙ. 61-летнего главу крестьянского хозяйства в последний путь провожали в родном селе Калининское Зеленовского района ЗКО. Среди пришедших на похороны были местные политики, предприниматели, депутаты всех уровней, коллеги и односельчане. Церемонию проводили в местном доме культуры. Во главе были сын Виталия КАРКУЛЫ, который живет в этом же селе, и две дочери. К слову, они проживают в приграничной Самаре. На похороны приехал и аким области Нурлан НОГАЕВ. - Ушел из жизни яркий, неординарный человек. Он был человеком большой буквы. Мне посчастливилось с ним общаться по долгу службы. Много ездили с ним по его владению, по полям. Он не умел жить наполовину, работать вполсилы. Он весь отдавался своему делу. Трагедия унесла заботливого мужа, отца, крепкого хозяйственника для области, - сказал Ногаев, выражая соболезнования семье, и добавил: "Когда у Конфуция спросили, чем отвечать на добро и зло, он ответил, что на добро нужно отвечать добром, а на зло по справедливости". Призываю молиться всех за здоровье Валентины Николаевны. Ногаев уверил присутствующих, что полиция ЗКО делает все возможное, чтобы найти преступников. Напомним, это дерзкое преступление еще не раскрыто. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА