Глава московской полиции Анатолий Якунин распорядился создать специальную оперативную группу, которая займется поиском тех, кто сжег Коран и выложил запись сожжения священной для мусульман книги в интернете.
Найти ответственных за этот инцидент поручено в "кратчайшие сроки".
Эксперты полагают, что решительная реакция властей оправдана, но не считают, что за сожжением Корана последуют сколь-нибудь серьезные волнения среди российских мусульман, как это было в подобных случаях в других странах.
Видео, озаглавленное "Фанаты ЦСКА сожгли Коран", было опубликовано на видеохостинге YouТube 5 января.
На видеозаписи неизвестные молодые люди сжигают Коран, сопровождая это нецензурными комментариями. Один из них при этом говорит: "Сегодня сжигаем Кайран".
Во второй части видео, которое идет чуть более минуты, в метро от мужчины неславянской внешности со следами побоев на лице требуют отречься от Аллаха.
"Перекрытые политические протесты"
В пресс-службе футбольного клуба ЦСКА Русской службе Би-би-си сообщили, что об инциденте не знают, отметив при этом, что подобные случае не комментируют. В московской полиции также не удалось получить каких-либо дополнительных комментариев.
Правозащитник Александр Брод, занимающийся проблемами ксенофобии и расизма, называет очевидной необходимость правоохранительных органов реагировать на подобные случаи, однако недоумевает, почему это было сделано именно в такой форме.
"В структуре МВД на федеральном и региональном уровнях есть департаменты по противодействию экстремизму. Есть такой департамент и в ГУВД Москвы. Можно было бы действовать его силами. Тем более что эта структура работает в течение 10 лет и успешно показала себя в плане противодействия скинхедам и неонацистским группировкам", - сказал Брод bbcrussian.com.
В то же время, по словам Эмиля Паина, главы Центра по изучению ксенофобии и предотвращения экстремизма Института социологии РАН, реакция властей соответствует серьезности и масштабу проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений в России. При этом остроту проблемы он связал с существующей в стране политической системой.
"Все формы напряженности в России сосредоточены в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. В условиях, когда политические протесты перекрыты, все формы недовольства носят этническое или религиозное выражение", - заявил эксперт Русской службе Би-би-си.
Пользователь, разместивший ролик с сожжением Корана, дал там же ссылку на сайт под названием "Ложь путинского режима". На этой интернет-странице действия российских властей представлены в гротескно-оскорбительных формах и критикуются с радикально националистических и ксенофобских позиций.
При этом среди затронутых на сайте сюжетов есть множество тем, активно обсуждавшихся в обществе и СМИ, а также присутствовавших в повестке дня российской оппозиции: от наводнения в Крымске до последних выборов парламента и президента.
"Необходима жесткая реакция властей"
Оценивая возможные последствия скандальной акции, эксперты не склонны их драматизировать, хотя, по мнению Александра Брода, и есть риск того, что сожжение Корана спровоцирует часть российских мусульман-радикалов на какие-то действия.
Он напомнил, что подобные инциденты за рубежом вызывали широкую реакцию исламского мира.
В то же время, по мнению Брода, едва ли реакция мусульман в Москве и России в целом будет такой же жесткой. "Российские мусульмане все-таки в своей массе не радикальны", - считает правозащитник.
Однако он не исключает провокаций со стороны радикальных ваххабитских группировок на Северном Кавказе и других регионах России и подчеркивает необходимость жесткой и адекватной реакции властей в подобных случаях.
Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко также не считает, что реакция властей связана с тем, что в Москве сложилась взрывоопасная ситуация в сфере межрелигиозных отношений.
Он называет действия властей разумными и адекватными: они хотят предотвратить попытки дестабилизации политической ситуации в стране путем провокаций межконфессионального конфликта.
Максим Шевченко считает, что этот инцидент не будет иметь каких-либо значимых последствий.
"Для подавляющего большинства мусульман России, некоторые из которых, возможно, недовольны властью, этот акт не имеют никакого значения за рамками гнусного хулиганства", - заявил Шевченко bbcrussian.com, отметив, что следит за тем, как этот случай обсуждают в интернете.
