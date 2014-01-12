Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz 39 клиентов "Каспи банка" через суд пытаются доказать, что их вынуждают переплачивать по кредитам. Инициативная группа утверждает, что банкиры их обманули, а "лёгкий" кредит якобы обернулся настоящей кабалой с годовой ставкой в 113 процентов. Интересы заемщиков в суде представляет общественник Ермек Нарымбаев, он уже имеет опыт таких разбирательств, сообщает КТК. Известный своей бесчисленной рекламой "Каспи банк" теперь защищается в суде. Сразу 39 клиентов требуют аннулировать договоры займа. На стороне заемщиков – общественник Ермек Нарымбаев. Кредитными историями он занимается не первый год. Недавно отсудил у другого банка 3 миллиона тенге. Дело "Каспи банка" тоже намерен довести до победного конца. Нарымбаев уверяет, что банкиры попросту обманывают заемщиков. "Нам очень непонятно, почему клиентам не показывают все 48 страниц договора. Клиенты подписывают только первую страницу. В тех частях, которые от клиента скрыли, и были заложены те подводные камни, которые приводят к огромным переплатам. Речь идет о 100-150 процентах", - заявил Нарымбаев. Самая опасная ловушка, со знанием дела говорит Нарымбаев, это так называемая револьверная карточка. По его словам, годовая ставка вознаграждения по ней в "Каспи банке" составляет 113 процентов, хотя не должна превышать 56. А комиссии, по словам защитника, вообще заоблачные. Выплачивая их, заёмщик чаще всего даже не подозревает, что основной долг остаётся неизменным. К тому же, по данным Нарымбаева, сумму кредита банкиры могут увеличивать даже без согласия клиента. Новый заем автоматически закрывает предыдущий, и так продолжается бесконечно. По всей стране Нарымбаев насчитал уже больше пятисот клиентов, готовых судиться с "Каспи банком". Впрочем, в "Каспи банке" заявления Нарымбаева называют популистскими. Банкиры утверждают, что работают в рамках закона и могут это доказать в суде. А что касается кредитных договоров – их, мол, никто не скрывает. Полная версия доступна на сайте банка. "Все существенные условия договора банковского займа находятся в тех документах, которые подписывает клиент. В печатном издании находится общие условия обслуживания счетов, банковского обслуживания и иных договоров, которые параллельно заключаются с клиентом в связи с тем, что он получает кредитную карту", - отметил исполнительный директор "Kaspibank" Сабыржан Беркинбаев. Сейчас Нарымбаев добивается проведения финансовой экспертизы в "Каспи банке". Сам он уже предлагает банкирам мировую, но только если они признают свои ошибки.Пока суд обязал банк предоставить оригиналы кредитных договоров всех 39 заемщиков. Следующее заседание назначено на 21 января.