Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Целых девять месяцев жительница Актобе не могла получить кредит по вине банкиров. Несмотря на то что у нее была положительная кредитная история, ее внесли в черный список должников. В октябре 2007 года горожанке позвонили из местного филиала "Альянс Банка" и потребовали оплатить кредит. Женщина начала доказывать, что никакого займа не брала, но в банке ей показали бумаги, якобы подписанные ее рукой. Сотрудники банка уверяли, что дама взяла в долг 800 тысяч тенге. "Должница" написала заявление в финполицию и ДВД. Органы назначили экспертизу, которая установила, что подписи от имени женщины были подделаны. Дальше в деле произошла заминка: актюбинские полицейские… потеряли банковский договор с фальшивой подписью. Новый шок ждал актюбинку в конце 2011 года, когда ей позвонили из коллекторской компании и опять потребовали выплатить долг. Только в суде женщина сумела доказать, что никаких денег не брала и сама является жертвой. Суд обязал банк исключить пострадавшую из числа должников. Но банк этого не сделал, и женщина стала числиться в бюро кредитных историй как неплательщик. Из-за этой "черной метки", как утверждала она в суде, ей везде отказывались давать кредит. В итоге банкиры признали свою вину и принесли женщине письменные извинения. В качестве компенсации морального вреда актюбинка получила 50 тысяч тенге. Источник: Экспресс-К