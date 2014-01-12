Иллюстративное фото с сайта photo-day.ru Иллюстративное фото с сайта photo-day.ru Об этом сообщает РГП «Казгидромет». Днем 13 января 2014 года в Уральске и местами по области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Департамент по ЧС обращается к жителям города и области с просьбой быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок на автомобилях, не подготовленных к зимним условиям, а также от выполнения высотных работ.