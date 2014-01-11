Иллбстративное фото с сайта www.vladtime.ru Иллбстративное фото с сайта www.vladtime.ru В Израиле 11 января скончался бывший премьер-министр Ариэль Шарон, который находился в коме с 2006 года. Об этом сообщает Reuters. Как уточняет газета Jerusalem Post, Шарон скончался в больнице Тель-а-Шомере в окружении своих родственников. Израильские власти уже пообещали организовать похороны, на которые они пригласили мировых лидеров. Когда именно состоится церемония, пока неизвестно. Состояние 85-летнего бывшего политика значительно ухудшилось в начале января 2014 года. Сначала у него выявили почечную недостаточность. Позже врачи зафиксировали отказ других жизненно важных органов. В начале месяца с Шароном также провели тесты, которые выявили повышенную активность его мозга. В частности, бывший премьер реагировал на запись голоса родственников и на прикосновения. Шарон впал в кому после обширного инсульта. За несколько недель до этого он попал в больницу с микроинсультом. Политику назначили шунтирование сердечных сосудов, однако кровоизлияние в мозг случилось до операции. Ариэль Шарон занимал пост премьер-министра Израиля с 2001 года. Во время правления он полностью отказался от мирных переговоров с палестинцами. Тогдашний глава правительства возвел на границе с Палестинской автономией бетонную стену и вывел с территории сектора Газа все израильские поселения. В разное время он возглавлял министерство обороны, МИД и другие ведомства. До прихода в политику Шарон участвовал в четырех арабо-израильских войнах.