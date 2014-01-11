Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Иллюстративное фото с сайта ko44.ru 10 января несовершеннолетние похитили из сельского торгового центра  ценности на 1,8 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению пресс-службы областного ДВД, в селе Миялы Кызылкугинского района из торгового центра было украдено 52 сотовых телефона и ювелирные изделия. - Грабителей удалось задержать в Атырау. Ими оказались жители села Миялы. Им еще не исполнилось и 18 лет. Они признались в содеянном. Вещественные доказательства были изъяты, - сказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Молодые парни успели сдать ювелирные изделия, но при задержании все похищенные телефоны оказались при них. Добыв таким образом деньги, молодые люди планировали отметить день рождения в нефтяной столице. Возбуждено уголовное дело по статье 175 ч. 3 УК РК "Кража, совершенная в крупном размере". Им грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. Учитывая возраст подозреваемых, они на время следствия были отпущены под подписку о невыезде.