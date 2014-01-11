Иллюстративное фото с сайта gorod.lugansk.ua Иллюстративное фото с сайта gorod.lugansk.ua Молодая девушка спрыгнула с пешеходного моста через реку Урал, сообщает редакция «Мунайлы Астана» со ссылкой на  руководителя пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Трагедия произошла 10 января примерно в 22.20 часов. Свидетелем произошедшего оказался случайный прохожий, который и позвонил в полицию. На данный момент личность пострадавшей девушки установлена, ею оказалась жительница Махамбетского района 1994 года рождения, временно проживающая в Атырау. Сейчас она находится в реанимационном отделении одной из больниц города. Все обстоятельства этого случая устанавливаются.