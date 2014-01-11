Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ФК «Атырау», футболисты, которые проводят тренировочные сборы в Турции, сыграли свой первый матч с командой третьей лиги этой страны - «Бартинспор». Голов зрители не увидели. Матч закончился со счетом 0:0. В первом тайме «Атырау» сыграл в следующем составе: ШАБАНОВ, АБДУЛИН, ПЛАСКОННЫЙ, ЧУРЕЕВ, РУДИК, ПЕЙКРИШВИЛИ, НСЕРЕКО, ЩЕТКИН и 3-х потенциальных новичков. Во 2 тайме играли: ШАБАНОВ, ТУТОРИЧ, АБДУЛИН, ШАКИН, ИЗБАСАРОВ, КОСТРУБ, ПАРХАЧЕВ, ПЕЙКРИШВИЛИ, СЕЙТКАЛИЕВ (НАКПАЕВ), МАРОВ и один футболист, находящийся на просмотре. Следующий товарищеский матч запланирован на 14 января. Соперник определится позже. Учебно-тренировочные сборы ФК «Атырау» проводит в Турции с 3 января, в них принимают участие 35 футболистов, в том числе 9 легионеров.