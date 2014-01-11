- В пятницу 10 января у моей подруги был день рождения, она пригласила нас в гости,- рассказывает Гульмира. - Праздник был хороший, а вот когда дошла очередь до пирога, который был порезан на столе, именно мне попал кусочек с запеченной мухой. Я не стала омрачать праздник и не сказала о своей находке, но все сфотографировала. Позже выяснилось, что злополучный пирог "Королевская ватрушка" был куплен в кулинарии "Балзия", что находится на углу проспекта Достык и улицы Пугачева. - Мы в "Балзие" часто покупаем пироги, но никогда такого не было, вроде популярный магазин и всегда славился своими пирогами, но то, что было вчера, - это просто ужас, - сказала Гульмира, - я решила придать это огласке и выслала вам фото. В данный момент наш корреспондент пытается найти руководство кулинарии, чтобы взять комментарий.