Пожар произошел на улице Курмангазы, напротив кафе "Ривьера". Водитель сгоревшего автомобиля Renault Mégane работал в такси "Сити". Службу 101 вызвали очевидцы. Пожарные, прибыв на место, сразу же начали тушить, но машина выгорела полностью. Как рассказал дознаватель, который работал на месте пожара, водитель Нурлыбай ЕДРЕСОВ поворачивал в сторону вокзала, когда почувствовал в салоне запах бензина. Он попытался притормозить, но тормоза не сработали. Остановив машину "накатом", он решил открыть капот, но почувствовал запах дыма. Водитель забрал все свои вещи из машины и выскочил. В этот момент машина загорелась. К слову, в машине кроме водителя находился еще и пассажир. Никто из них не пострадал.