В Уральске автобус столкнулся с машиной "Кузет"

ДТП произошло около 7 часов вечера 10 января. Столкновение произошло на пересечении улицы Ихсанова и проспекта Достык. По словам водителя автомобиля "ВАЗ-2107", который принадлежит охранному предприятию "Кузет полис", он двигался по проспекту в северную сторону. - Я спешил на вызов, у меня был включен спецсигнал, к тому же на светофоре был моргающий зеленый свет, - сказал водитель "Жигулей" Сакен. - Вдруг со стороны улицы Ихсанова выскочил автобус, он ударил меня в бок. От удара легковой автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу. Автобус принадлежит ТОО "ЭМС". Водитель "ПАЗа" от каких-либо комментариев отказался. Кслову, ДТП произошло в час пик, на проспекте образовалась огромная пробка. На месте работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА