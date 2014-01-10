Видео задержания вице-министра сельского хозяйства Казахстана предоставил финпол Видео задержания вице-министра сельского хозяйства Казахстана предоставил финпол Видео задержания вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева и директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Казахстана Максута Бактибаева предоставила финансовая полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz. На оперативном видео сотрудники финансовой полиции в присутствии вице-министра Умирьяева изымают 100 тысяч долларов в его квартире. В случае со вторым чиновником Минсельхоза Максутом Бактибаевым, сотрудникам финпола удалось снять на скрытую видеокамеру факт получения взятки в размере 720 тысяч тенге. При задержании Бактибаев, отвечая на вопросы финполицейских, не отрицал факт получения взятки. Напомним, что в декабре 2013 года были арестованы вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев и директор Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Казахстана Бактибаев. Вице-министр Умирьяев обвиняется в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов от предпринимателя за оказание содействия в победе в конкурсах госзакупок. В Минсельхозе же заявили, что Умирьяев не курировал те направления, по которым его проверяла финполиция. В свою очередь, Бактибаева задержали с поличным при получении взятки в сумме 720 тысяч тенге от гендиректора ТОО "Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии". По версии финпола, взятка предназначалась за содействие в заключении договора о госзакупках. Бактибаев обвиняется еще и в том, что в декабре 2013 года превысил должностные полномочия, вынудив ТОО "IскерҚала" заключить фиктивный договор аренды офиса в ЖК "7 континент" в Астане на общую сумму 12 миллионов тенге. Средства должны были пойти на оплату помещения, арендуемого ТОО "Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии" в указанном ЖК.