Иллюстративное фото с сайта desktopwallpapers.org.ua Иллюстративное фото с сайта desktopwallpapers.org.ua Треть бюджета, выделенного на Олимпийские игры в Сочи, могла быть украдена, сообщает "Эхо Москвы". Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Франко Каспер заявил, что бюджет для организации зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи разворован более чем на 30 процентов. В интервью швейцарской телерадиокомпании SFR он уточнил, что были украдены 13 миллиардов евро. При этом Каспер считает, что в России подобное стало обычным явлением. Саму Олимпиаду в Сочи чиновник назвал PR-проектом президента России Владимира Путина. С этой же точки зрения он предлагает рассматривать и освобождение Михаила Ходорковского, а также амнистию, под которую попали активисты Greenpeace и участницы панк-группы Pussy Riot. Отмечается, что Каспер уже не в первый раз критикует Олимпиаду в Сочи. Ранее он заявил, что у организаторов Игр остается "около 10 тысяч нерешенных проблем", однако неограниченные финансовые возможности российского президента помогут избежать каких-либо накладок. Напомним, что XXII зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.