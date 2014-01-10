Карта расселения казахских родов сайта Shejire.kz Карта расселения казахских родов сайта Shejire.kz Список составлен пользователями социальных сетей по данным, собранным в разных публикациях о казахских родах в Википедии. В список включены три жуза: Старший, Средний и Младший с входящими в него родами. Самым многочисленным родом Старшего жуза назван Дулат - 334 тысячи человек, Среднего Аргын - 509 тысяч человек, Младшего  Шомекей - 100 тысяч человек. По данным переписи населения 2009 года казахи составляли 60,47 % от всего населения Республики Казахстан или 9 540 806 человек. в 2012 году количество казахов составило 10 979 511 человек. По текущим данным Агентства по статистике на первое декабря 2013 года все население страны составило 17 146 000 человек. Список родов, собранный пользователями Казнета: СТАРШИЙ ЖУЗ: Албан - 81 тыс. чел. Жалайыр - 101 тыс. чел. Дулат - 334 тыс. чел. Ошакты 70 тыс. чел. Сары-уйсун - 10 тыс. чел. Сиргели - 70 тыс. чел. Суан - 40 тыс. чел. Шанышкылы - 190 тыс. чел. Канлы - неизвестно Шапырашты - 70 тыс. чел. Ысты - 50 тыс. чел. СРЕДНИЙ ЖУЗ: Аргын - 509 тыс. чел. Керей - 90 тыс. чел. Конырат - 128 тыс. чел. Кыпшак - 169 тыс. чел. Найман - 395 тыс. чел. Уак - неизвестно МЛАДШИЙ ЖУЗ: Алимулы - 340 тыс. чел, в том числе: Шекты - 80 тыс. чел. Шомекей - 100 тыс. чел. Торткара - 60 тыс. чел. Кете - 60 тыс. чел. Каракесек - 25 тыс. чел. Карасакал - 15 тыс. чел. Байулы - 550 тыс чел., в том числе: Адай — 90 тыс. чел. Байбакты - 40 тыс. чел. Берш - 70 тыс. чел. Таз - 30 тыс. чел. Шеркеш - 40 тыс. чел. Маскар - 20 тыс. чел. Тана - 25 тыс. чел. Кызылкурт - 40 тыс. чел. Алтын - 25 тыс. чел. Жаппас - 70 тыс. чел. Ысык - 20 тыс. чел. Есентемир - 20 тыс. чел. Алаша - 60 ты. чел. Жетыру - 300 тыс. чел., в том числе: Табын - 80 тыс. чел. Жагалбайлы - 70 тыс. чел. Керейт - 35 тыс. чел. Тама - 70 тыс. чел. Телеу - 20 тыс. чел. Кердери - 20 тыс. чел. Рамадан - 5 тыс. чел. Источник: zakon.kz