Фото с сайта facebook.com Фото с сайта facebook.com В социальных сетях появилось фото билборда предположительно партии "Нур Отан" с некорректной надписью, передает корреспондент Tengrinews.kz. Надпись гласит: "Біздер - нұротандықтар, еліміздің және қоғамымыздың тағдырына бейтарап қарай аламыз!" ("Мы, нуротановцы, можем смотреть на судьбу народа и общества равнодушно"). Между тем, в пресс-службе партии сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства. "В какой области, и вообще была ли эта опечатка. Судя по логотипу, билборд двухлетней давности, когда праздновалось 20-летие независимости. Мы сейчас в процессе выяснения обстоятельств. Скорее всего, на сегодняшний день его не существует. Смысл фразы абсолютно не соответствует политике партии, скорее всего, опечатка или ошибка типографии. Мы в курсе, что сейчас эта "картинка" гуляет в Интернете, мы разбираемся", - прокомментировали в пресс-службе партии.