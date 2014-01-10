aktobe3Изменения маршрутов облегчат жизнь учеников и педагогов средней школы № 2, заводчан АО "АЗФ" и тех, кто часто ездит из старой части города в 11, 12 микрорайоны.  Сегодня на пресс-конференции начальник отдела безопасности движения ТОО «Автопарк» Айбек САРСЕНГАЛИЕВ объявил, что предложил властям города изменить схему движения трех маршрутов: №2, №3 и №25. Так, новая схема движения автобуса №3 охватит микрорайон Батыс-2, где стоит 120-квартирный дом работников АО «АЗФ» и планируется строительство еще нескольких жилых домов для заводчан. Автобус №2 и №25 собираются пустить через новый мост Аз Наурыз. Это даст возможность быстрее попадать из старой части города в 11 и 12 микрорайоны и обратно. Кроме того, решается проблема педагогов и учеников, которые учатся в школе №2. После запуска нового моста в эксплуатацию к школе №2 стало невозможно приехать на общественном транспорте. Все автобусы с улицы Асау Барака, на которой стоит школа, убрали. Педагогам и ученикам приходилось выходить на остановках за 2 квартала от школы. Идти в дождь и слякоть по практически лишенному тротуаров району Курмыша. Новый маршрут №2 останавливается как и раньше, в нескольких метрах от крыльца школы. Утвердит ли горакимат новую схему движения маршрутов, пока неизвестно. - Мы готовы начать движение по новой схеме с 20 января, - отметил Айбек САРСЕНГАЛИЕВ. - На маршрутах № 2, 3 и 25 будут ездить автобусы средней и малой вместимости. СХЕМЫ aktobe2 aktobe Фото Максима ТОКАРЯ