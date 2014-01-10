По словам, меморандум поможет наладить сотрудничество прокуратуры с предпринимателями. - Прокуратура постоянно занимается защитой бизнеса, у нас существуют мобильные группы, уже более 10 лет мы проводим акцию "Чиновник и предприниматель", - отметил главный прокурор области. - Возможно, кому-то покажется, что работа проводится не так активно, но всё делается в рамках закона. В сегодняшнем меморандуме мы бы хотели отразить все наши болевые точки и приблизить отношения с палатой предпринимателей до того, чтобы иметь более тесную связь и взаимные обязательства для поддержания всей бизнес-ассоциации нашей области. Серик КАРАМАНОВ отметил, что аналогичная работа будет проводиться и в районах области. А каждое обращение бизнесмена о нарушении его прав будет тщательно проверяться органами прокуратуры. - Вопросов будет очень много, - отметила. - На сегодняшний день палата предпринимателей составляет реестр основных проблем. Теперь мы получаем ещё одного помощника в виде прокуратуры ЗКО.