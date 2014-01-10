Экс-директор обвиняется в совершении преступлений по пяти статьям уголовного кодекса РК. 27 августа 2013 года Нурлан ТАХАМБЕТОВ был задержан сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью ДВД ЗКО. 6 сентября ему было предъявлено обвинение не только в организации покушения нано и в преступлении, которое было совершено 9 лет назад, но тогда по непонятным причинам уголовное дело было приостановлено. По версии следствия, 9 августа 2004 года в 4 микрорайоне в Уральске беспричинно был избит и порезан ножом некий АМАНЖОЛОВ. 5 сентября того же года по данному преступлению было возбуждено уголовное дело, а 5 ноября производство было прекращено. В итоге ТАХАМБЕТОВУ предъявили обвинения по статье 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», по ст. 28, ч.3 УК РК - «Виды соучастников»(организация преступления), по ст. 257 УК РК - «Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия, либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью», по ст. 96 ч.2 УК РК - «Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору», а также по статье 235 УК РК - «Создание организованной группы, в целях совершения одного или нескольких преступлений». По версии следствия, именно ТАХАМБЕТОВ является организатором покушения на журналиста Лукпана АХМЕДЬЯРОВА, которое произошло весной 2012 года. Нападавшие стреляли в него из травматического пистолета и нанесли восемь ножевых ранений. Покушение на уральского журналиста было признано заказным и связано с его профессиональной деятельностью. Напомним, 10 июля прошлого года по покушению на журналиста были осуждены четыре человека, среди них и младший брат Нурлана ТАХАМБЕТОВА -. 31-летнего Асхата ТАХАМБЕТОВА, 34-летнего, 24-летнегои 23-летнегопризнали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 96 УК РК - «Покушение на убийство». Суд приговорил ТАХАМБЕТОВА к 15 годам, СУЛТАНГЕРЕЕВА к 12 годам, БАТЫРХАИРОВА и АКБУЛАТОВА к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Тогда дело организатора и заказчика данного преступления было выделено в отдельное производство. Предварительное слушание пройдет сегодня в 15.00 часов в закрытом режиме. Дело ТАХАМБЕТОВА находится на рассмотрении судьи Аскара АЙТУГАНОВА.