Минувший 2013-й стал годом ярчайших автомобильных впечатлений. Автогиганты один за другим радовали потрясающими новинками – каждый из мировых автосалонов был отмечен инновационными концептами и громкими премьерами. Портал Motor.ru среди множества выбрал 12 лучших машин года, которые заставляют наши сердца биться чаще.
Городской электрокар BMW i3
В его внешности вы не найдете ни изгиба Хофмайстера, ни развернутой к водителю передней панели, а в звуке его электродвигателя нет песни рядной «шестерки». И, тем не менее, этот забавный «колобок» – самый настоящий «биммер». Он быстро разгоняется до 100 километров в час (за 7,2 секунды), достаточно комфортен, отлично рулится и, самое главное, приносит массу удовольствия от вождения. В Европе вокруг i3 настоящий ажиотаж. До России и Казахстана этот автомобиль доедет не раньше, чем через год.
«Терминатор» Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6
Этого монстра, похоже, создавали нетрезвые великаны: огромный, мощный и возмутительно прожорливый мотор, шесть здоровенных ведущих колес, полный привод, портальные мосты от военной модификации «G-вагена» и интерьер, на обшивку которого пошло целое стадо коров. Да и стоит он, как пара суперкаров SLS AMG или пяток S-классов. Не удивимся, если кто-нибудь заберется на G63 AMG 6x6 на Эверест – машина позволяет – и с высоты «крыши мира» поплюет на экологов, борцов за права пешеходов и защитников животных. Вызывающе неполиткорректная машина!
Гибридный спорткар BMW i8
Кто ждал, что первый за последние 30 лет среднемоторный спорткар BMW будет гибридом? С i8 немцы рискнули и выиграли – все купе распроданы на год вперед. Да, у этой машины нет рычащего многолитрового V8, как у M6, но это не мешает i8 разгоняться до сотни всего за 4,4 секунды и набирать 250 километров в час. Кто сказал, что трехцилиндровый ДВС и электромотор не подходящая силовая установка для спортивного автомобиля? Мюнхенцы таким скептикам лишь снисходительно улыбаются!
Гибридный суперкар Ferrari LaFerrari
Преемница Enzo – красивее Моники Беллуччи и быстрее болида Ники Лауды. И не смотрите, что LaFerrari гибридная – итальянцы и не думали об экологии. Чтобы переработать те 330 граммов углекислого газа на километр, что выбрасывает LaFerrari, понадобится маленькая роща. Потому что главная задача 163-сильного электромотора – помогать 800-сильному V12 катапультировать гиперкар к максимальным 350 километрам в час еще быстрее. Как Porsche 918 и McLaren P1, LaFerrari напичкана электроникой не хуже болида «Формулы-1» начала 90-х, а активной аэродинамике позавидует истребитель пятого поколения. Расстраивает лишь то, что Ferrari так и не показала время на Северной петле.
Гибридный суперкар Porsche 918 Spyder
Пусть у немецкого гиперспайдера меньше мощности, чем у LaFerrari. Пусть он заметно медленнее в разгоне до 200 и 300 километров в час. Зато Porsche просто «порвал» всех на Нордшляйфе. И еще у него можно снять крышу. А если вдруг борцы против загрязнения окружающей среды перекроют вам путь, требуя сжечь все суперкары, как неэкологичных убийц природы, вы легко утрете им нос, рассказав, что 918 экологичнее Toyota Prius – уровень выбросов СО2 у него составляет смешные 70 граммов на километр. Представляете, как эти экологи позеленеют от злости?
Новый Range Rover Sport
Прошлое поколение английского внедорожника будто создавалось в спешке: в машине было мало «Рэйндж Ровера» (технически это был Discovery) и совсем не было «Спорта» (разве что разгон до 100 километров в час на машине с V8). Теперь все изменилось. Новый Range Rover Sport построен на платформе большого «Рейнджа» – это означает, что на бездорожье он теперь не уступит «буханке», на треке бросит вызов хот-хэтчу, а по комфорту не отстанет от премиальных седанов. К тому же теперь он семиместный. Так что битвами с «уазиками» и «джитиайями» теперь можно наслаждаться всей семьей. А еще он чертовски красив и элегантен – в общем, это лучший внедорожник минувшего года.
Гибридный суперкар McLaren P1
Кому-то британский гиперкар может показаться похожим на помесь плачущей жабы и компьютерной мышки, но ведь и легендарный McLaren F1 не был образцом утонченного дизайна. P1 создан, чтобы вернуть британскую марку в лидеры суперкаростроения. И он с этим успешно справляется. Компактный (всего 3,8 литра), но очень мощный (727 лошадиных сил) V8, 178-сильный электромотор, активная аэродинамика и современная электроника позволили гиперкупе выйти из семи минут на Северной петле, пусть и не с первой попытки. Ну как его не любить? Поэтому все P1 уже распроданы.
Купе Jaguar F-Type
От характера открытого F-Type все в восторге. Он громкий и постоянно едет боком – настоящий бунтарь! При этом на треке он не уступит именитым конкурентам, а выглядит не хуже легендарного E-Type. И, что немаловажно, младшие версии с V6 дарят не меньше кайфа, чем флагманский V8S. С появлением закрытой версии с более жестким кузовом и новым 550-сильным мотором этот Jag станет еще быстрее и острее. А ведь впереди нас ждут еще и экстремальные версии! Британцы семимильными шагами движутся в правильном направлении.
Суперкар Chevrolet Corvette Stingray
Седьмое поколение легендарного американского спорткара стало эпохальным. Во-первых, в Детройте возродили легендарное имя Stingray – «электрический скат», а во-вторых, Corvette наконец-то приедет в Россию. Самый быстрый Chevrolet стал легче, жестче, мощнее и технологичнее: семиступенчатая МКПП, которая умеет делать перегазовки, электронноуправляемый «самоблок», космические теплоизоляционные материалы, сплавы металлов с памятью формы (на которые GM получил 247 патентов за пять лет). Впечатляет? А ведь на подходе еще и более совершенная автоматизированная трансмиссия, «злая» версия Z06 и шутинг-брейк. И не забывайте, что все это приводится в движение настоящим американским V8 объемом 6,2 литра. Кто сказал, что здоровый консерватизм и технологическая революционность не могут сочетаться в одном автомобиле?
Седан Mercedes-Benz S-Class
Если у кого-то были сомнения в том, кто производит лучшие представительские седаны в мире, то теперь они развеялись. Новый S-Class роскошен, как дворец султана, а по плавности хода поспорит с ковром-самолетом. И, несмотря на это, им приятно управлять! Владельцы Maybach теперь вполне могут задаться вопросом, на кой черт они потратили столько денег? Пожурить царь-седан мы можем лишь за недостаточную злость AMG-версии. Впрочем, тысячам бизнесменов и чиновников на это наплевать. W222 для них однозначно главная новинка года.
Спорткар Alfa Romeo 4C
Среднемоторный карбоновый суперкар без усилителя руля и багажника – итальянцы сосем с ума сошли? А вот и нет! Ведь 4С стоит не дороже Cayman S, который на ее фоне выглядит достаточно банально. Да и на Северной петле, несмотря на тщедушный турбомотор объемом всего 1750 кубических сантиметров, маленькая «итальянка» показала достойное время. Пусть карбоновый монокок этой Alfa неремонтопригоден (в случае аварии придется выпекать новый), но за смелость итальянцы заслужили аплодисменты. Именно такую Alfa Romeo любят: дерзкую и безбашенную.
Кроссовер Porsche Macan
Porsche идет в народ. Формально самой дешевой моделью из Цуффенхацзена все еще остается открытый Boxster, но с дебютом 4-цилиндровой версии эту роль у него отберет кроссовер Macan. Да и не подходит двухдверный родстер на роль единственного автомобиля. То ли дело среднеразмерный вседорожник. К тому же Macan, как это не удивительно, обладает динамикой спорткара. Даже базовый Macan S разгоняется до 100 километров в час быстрее Cayman – 5,2 секунды против 5,7, а Macan Turbo c его 4,6 с до сотни и вовсе бросает вызов 911-му. И наверняка он здорово управляется, ведь даже более крупный и тяжелый Cayenne показался почти легковой машиной, поэтому в драйверских талантах Macan никто не сомневается.
