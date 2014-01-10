Снегоуборочный трактор марки «ПУМ-500», который счищал снег с тротуара, провалился одним колесом в арык, а выехать самостоятельно уже не смог. Около 10 рабочих выталкивали снегоуборочную машину. Примерно через полчаса им все же удалось вытолкнуть машину. Сегодня утром в Уральске выпало большое количество снега. Впрочем, снег продолжает падать большими хлопьями на город. Рабочие не успевают счищать снег с улиц.