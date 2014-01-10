По итогам ноября 2013 года, общий объем вкладов юрлиц составил 5,8 триллионов тенге (38,2 миллиарда долларов). В результате ноябрьского оттока, доля корпоративных вкладов в обязательствах БВУ опустилась с 47 до 45%. В свою очередь, вес розничных вкладов в обязательствах БВУ, увеличился на 0,7% до 29,2%. Рэнкинг-основа: Вклады юрлиц в БВУ РК.На конец периода. Ноябрь 2013 tab Источник: ranking.kz