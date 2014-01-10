Фото из личного архива Эрона и Боты БИН Фото из личного архива Эрона и Боты БИН Техасский парень Эрон Бин влюбился в казахскую девушку Ботагоз Усенову во время работы волонтером в Казахстане, пишет rikatv.kz. Сейчас они поженились и живут вместе в Талсе, штат Оклахома, и у них вот-вот должна родиться дочь. "Впервые я увидел Боту на мероприятии в ресторане "Ударник". Я познакомился с председателем общества глухих и начал работать у них волонтёром. Тогда я и увидел Боту, на концерте. Она исполняла песню на языке жестов, это было очень красиво. Вскоре она стала моим учителем жестового языка", - вспоминает американец. После встречи с Ботой Эрон развелся с женой и начал ухаживать за девушкой. А когда понял что чувства взаимны, сделал ей предложение.  Родня невесты сначала расстраивалась и сопротивлялась, поэтому американцу пришлось практически украсть себе жену. "Они расстраивались, что Бота хочет уехать так далеко, в Америку, не хотели отпускать её. Но я её всё равно украл. Зато теперь, когда я дал ей хорошую жизнь, с уютным домом, в семье, а им собираюсь подарить маленькую внучку – они счастливы", - рассказал Эрон. "Отношения – всегда вызов. Бота и я – из очень разных менталитетов и культур. Бота казашка и глухая, обе эти культуры очень отличаются от американской культуры слышащих. В начале отношений мы должны были изучить мышление друг друга, чтобы улучшить взаимопонимание. Сейчас мы очень редко спорим о культурных различиях, но это потому, что мы очень много работали, чтобы понять друг друга", - поделился Эрон Бин. В США казахская девушка очень занята. Она учила американский язык жестов. Учит английский. Также она работает в новой некоммерческой организации, которая оказывает услуги глухим. "Бота уже привыкла к американской жизни, но она, конечно, очень и очень казахстанка. Она до сих пор готовит бесбармак (правда, для меня добавляет в него больше специй). До сих пор пьёт много чая. Но, так как она сейчас беременна, то уже больше зелёного чая", - закончил Эрон.