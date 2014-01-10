Фото со страницы vk.com
Обвиняемых в убийстве 15-летней школьницы Сергея Наумцева и Викторию Савич психиатры признали вменяемыми, сообщает сайт Эврика.
Сергей и Виктория отдавали отчёт своим действиям в момент убийства. Следствие уже предъявило им обвинение.
Савич против того, чтобы её дело рассматривали присяжные, а Наумцев, наоборот, будет настаивать на этом.
В обвинении то, о чём уже писали все газеты. В его основу легли показания Виктории Савич. Они подтверждаются экспертизами и уликами, добытыми полицейскими. Сергей Наумцев свою вину отрицает полностью.
Напомним, что 9 октября прошлого года возле одного из подъездов дома 104 корпус 1 по улице Тургенева, поздно вечером, случайный прохожий открыл большую китайскую клеёнчатую клетчатую сумку.
Она стояла там пару часов, и было видно, что в ней что-то лежит. С криком прохожий отпрянул, когда увидел, что было внутри сумки. Там без одежды с мешком на голове лежало тело девочки. Убитой оказалась ученица 19-й школы Гульдира Сакенова.
Предполагаемых убийц полиция задержала 12 октября. Как сказано в обвинении, незадолго до убийства Гульдира познакомилась в соцсети с некой девушкой по имени Лада. На самом деле интернет-знакомую звали Виктория Савич.
20-летняя кассир букмекерской конторы была в ссоре со своим другом, 21– летним Сергеем Наумцевым. У пары был разлад, Сергей был уверен, что Виктория ему изменяет. А как-то он сказал Вике, что хочет попробовать групповой секс. Это, как утверждала Вика, могло спасти их отношения.
Она создала себе страничку в соцсети "Мой мир" и стала знакомиться с девушками. Так она познакомилась с Гульдирой. Вика предложила девочке прийти к ней домой, на съёмную квартиру на Есет батыра, 105. В этом доме в 19-й квартире, как сказано в деле, и произошло убийство.
Накануне у Сергея был день рождения. Видимо, девушка решила сделать таким образом подарок своему парню. Гульдира пришла в ту роковую квартиру, они общалась с Викторией. Сергей в это время, как сказано в деле, прятался в другой комнате. Когда он вышел, Гульдира испугалась. Но он представился братом Вики, и они продолжили общаться.
По словам Виктории, в ту ночь между её парнем и Гульдирой был секс. Именно это и стало причиной ревности Виктории следующим утром, когда девочка стала собираться в школу.
Когда Гульдира стояла перед зеркалом, Вика схватила зарядное устройство от своей сотки и стала душить девочку. Сергей бросился разнимать обеих. Провод от зарядника порвался, и Гульдира смогла вырваться от Вики. Сергей взял девочку за руку, посадил на кровать и стал успокаивать.
Тут ревность у Вики вспыхнула с новой силой. Она схватила подушку и стала снова душить Гульдиру. На этот раз Сергей ей помог.
Сергей и Вика решили избавиться от трупа. С сотки Гульдиры они скинули её брату и отцу смс, от имени Гульдиры, что та проспала школу.
Именно эти смс, написанные с ошибками, и вызвали подозрения родственников, так как девочка всегда писала грамотно. В соседнем хозяйственном магазине Вика и Сергей купили пакет и верёвку. Возвращаясь обратно, они увидели висевшую на дереве клеенчатую клетчатую китайскую сумку.
Вытряхнув оттуда мусор, пара принесла её домой. Сняв с жертвы одежду, Виктория протерла её тело, чтобы уничтожить следы. Она вычистила у девочки всё под ногтями и почистила ей зубы. Положив тело в пакет, Вика и Сергей, понесли сумку на ближайшую мусорку.
Но возле одного из домов увидели полицейских, испугались и бросили сумку около подъезда. Одежду они выбросили на мусорку в старом городе.
Сам Сергей с самого начала полностью отрицал свою причастность к убийству. Незадолго до убийства он закончил АПК и увлекался компьютерами.
Как стало известно, Виктория не хочет, чтобы её дело рассматривал суд присяжных, а Наумцев настаивает на этом.