Иллюстративное фото с сайта novostim.ru Иллюстративное фото с сайта novostim.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. 1 июня 2014 года в ЗКО планируется ввести в эксплуатацию предприятие по хранению газа, нефти и нефтепродуктов ТОО «BKKS LPG». - Мы будем производить перевалку пропан-бутановой смеси, - рассказал председатель совета директоров предприятия Жаслан ЖАКУПОВ. По словам Жаслана ЖАКУПОВА, газ, нефть и нефтепродукты на хранилище будут привозиться с месторождений ТОО «Жаикмунай» на терминал, то есть газовозы не будут заезжать в Уральск а сразу на терминал.  Строительство данного терминала началось еще в 2012 году. Здесь будут работать порядка 30 человек. К слову, в 2013 году предприятие получило поддержку в рамках первого направления программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На общую сумму 193,5 млн тенге к терминалу подвели недостающую инфраструктуру - электричество, воду, газ, дорогу и железнодорожный тупик. Терминал находится недалеко от поселка Мичурино.