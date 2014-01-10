В ЗКО многоэтажные дома будут строить за 3 месяца

ТОО «СВ+» и ТОО «Болашак-Т» сегодня показали акиму области свое оборудование для комбинированной технологии строительства домов. По словам Нурлана НОГАЕВА, в ЗКО в рамках программы «Доступное жилье-2020» реализуются 2 проекта по индустриальному строительству. - Мощность ТОО «СВ+» 40 тысяч квадратных метров в год, - рассказал глава региона. - Если обычно многоэтажные дома строились 2 года, то по новым технологиям планируется строить один многоэтажный дом за 2-3 месяца. При этом качество домов высокое. На сегодня у нас имеются проекты на строительство двух 9-этажных домов. ИХ будет строить ТОО «Болашак-Т», и они обязуются построить эти два дома до конца нынешнего года. Это позволит нам сократить очередь на получение жилья. Как стало известно, ТОО «СВ+» ведет работу по реализации проекта по строительству домостроительного комбината стоимостью 2,6 млрд тенге, мощностью 40 тысяч кв. м жилья в год. К слову, компания предполагает использовать комбинированную технологию строительства (сборно-каркасную и крупнопанельную). На сегодня предприятие завершило монтаж бетонного узла турецкой компании «Elcon». С участием специалистов финской компании «Elimatic» завершен монтаж оборудования по производству преднапряженных пустотных плит шириной 1,5 м. Также завершен монтаж оборудования российской компании «Риком» по производству колонн и ригелей. Акт ввода в эксплуатацию подписан в октябре 2013 года. Между прочим, предприятие получило поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» по субсидированию кредита в размере 500 млн тенге. На сегодня предприятие уже приступило к строительству домов по системе сборно-монолитного каркаса в рамках программы «Доступное жилье - 2020». Площадь застройки - 1,2 га. В настоящее время ведется строительство нулевого цикла. Между тем, ТОО «Болашак-Т» реализует проект по строительству домостроительного комбината мощностью 50 тысяч кв. м жилья в год. Стоимость проекта - 2 млрд тенге. Компания предполагает использовать технологию крупнопанельного строительства. Производство будет осуществляться на оборудовании известных немецких компаний «Weiler», «Vollert» и итальянской компании «МАР». Предприятие получило поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» по субсидированию кредита в размере 1625 млн тенге. Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО