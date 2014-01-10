Фото с сайта www.diapazon.kz Фото с сайта www.diapazon.kz Художественный руководитель актюбинского ансамбля народных танцев "Әлия-Гүлі" Шолпан Айнабекова обвиняет производителя алкогольной продукции из Жамбылской области в том, что компания без разрешения использовала фотографию одной из солисток коллектива на водочной этикетке, пишет газета "Диапазон". Женщина возмущена данным фактом и даже готова подать в суд. Художественный руководитель рассказала, что пару лет назад танцовщица из ее ансамбля показала основные движения казахского национального танца "Кара жорга" для актюбинской газеты. А водочная компания взяла эти снимки и сделала несовершеннолетнюю девушку лицом одноименной алкогольной продукции. "Я думаю, это уже беспредел. Это надо остановить. Сейчас моя проблема номер один - чтобы эту водку с этой этикеткой просто изъяли с производства. Потом сказали, что это не лучшая водка, кто пил. Одни мои друзья сказали: "Ты, наверное, имеешь оттуда, раз рекламируешь эту водку". Мне эти слова абсолютно не нужны", - сказала она телеканалу "Астана". Тем временем производитель водки "Кара жорга" пока не может дать подробный комментарий. "Мы даже не в курсе. Нам надо расспросить сотрудников, разузнать, кто именно занимался оформлением этой водки. Потом уже дадим полное интервью", - заявил представитель ТОО "Алкопищепром" телеканалу КТК. Видео с сайта телеканала КТК