«Акжайык» сыграл с саратовской командой "Универсал"

8 и 9 января хоккейная команда «Акжайык» встретилась с «Универсалом» из Саратова. Уральцы владели ситуацией на протяжении всего матча. Трижды отличился капитан команды Искандер НУГМАНОВ. По одному мячу забили Петр ГРИБАНОВ, Александр ШАВАЛДИН и Самат АМАНШИН. У саратовцев два гола забил Сергей ЛИХАЧЕВ и один гол – Сергей ПАНТЕЕВ. Счет матча 6:3. – Была какая-то внутренняя уверенность в нашей победе, – сказал капитан Искандер Нугманов. – Ребята выполнили все, что задумалось, от начала до конца. На другой день игра пошла в другом направлении. Саратовцы, отдохнувшие за ночь, поменяли тактику, играли жестко и напористо, часто нарушая правила игры. Но несмотря на это, игроки «Универсала» вырвали победу. Игра закончилась со счетом 2:4. Два уральских гола забили с пенальти Александр ШАВАЛДИН и Петр ГРИБАНОВ с передачи Александра ШАВАЛДИНА. Таким образом, «Акжайык» пока занимает вторую строчку турнирной таблицы с 30-ю очками. На первой также с 30-ю очками «СКА-Свердловск». Следующая игра пройдет 18-19 января на выезде. Это будет ответный матч. «Акжайык» встретится в Саратове с командой «Универсал». Оксана КАТКОВА, фото автора