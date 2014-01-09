photoДиректор ДЮСШ по водным видам спорта Серик НУРГАЛИЕВ  подтвердил, что у бассейна действительно имеется долг перед ТОО "БатысСуАрнасы" в размере 1 млн 800 тыс. тенге, сообщает корреспонденте портала "Мой ГОРОД". - На 1 декабря 2013 года у нас действительно был долг, однако мы уже выплатили 800 тысяч, - рассказал Серик НУРГАЛИЕВ. - Сейчас у нас существует договоренность по которой 1 миллион будет выплачен до 1 марта текущего года. Бассейн работал, работает и будет работать дальше. Такая ситуация возникла из-за того, что вода подорожала в три раза, а финансирование бассейна осталось прежним. Напомним, ранее сообщалось, что руководство "БатысСуАрнасы" заявило о возможном отключении бассейна от воды. Также директор ДЮСШ   назвал причины, по которым занятия в бассейне были отменены. - 25-26 декабря занятия действительно пришлось отменить, так как при выходе воды с центра водопровода в сторону нашего бассейна сломалась задвижка. Поломка была устранена нашими силами в течении 15-16 часов, и уже на следующий день в 15:00 занятия продолжились, - сказал директор ДЮСШ.- 6 января мы закрывали бассейн, но всего на 2 часа. Потому что когда я делал обход помещений,  в одном из них я почувствовал запах, сильно напоминающий газ. Я вызвал спецслужбы, которые установили, что утечки газа нет, а запах скорее всего идет из канализации. На данный момент никаких запахов в помещениях нет. ФОТОПАНОРАМА // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ var dmdEmbeds = dmdEmbeds || , edglfN_w='425', edglfN_h='327'; (function(){ dmdEmbeds.push('edglfN');})(); // ]]> На сегодняшний день в ДЮСШ занимается 418 детей по двум видам спорта - плавание и водное поло. С детьми занимаются 10 квалифицированных тренеров.