По словам начальника службы пожаротушения Назарали СЕЛИМОВА, на место пожара были направлены автоцистерны. - По прибытию было установлено возгорание на большой площади из-за позднего сообщения. По словам хозяина заведения, на месте работали газовики и был хлопок, после которого начался пожар. Сейчас пожарные работают по повышенному третьему рангу вызова. Поднят личный состав гарнизона службы пожаротушения г. Уральск, - рассказал начальник службы пожаротушения Назарали СЕЛИМОВ. Проведена линия от реки Урал для бесперебойного обеспечения подачи воды. Из-за сильного ветра идет быстрое распространение огня. Крыша у заведения покрыта металлочерепицей, а основание и внутренняя обшивка здания сделана из дерева. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Стоит отметить, что из-за пожара сгорели высоковольтные провода, которые натянуты рядом со зданием клуба. На месте пожара работают 10 пожарных автоцистерн и прочая спецтехника.