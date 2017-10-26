Вчера, 25 октября, глава региона Нурлан НОГАЕВ проинспектировал работу областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также отдела полиции по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД. В ходе проверки аким области посетил посты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также пограничной службы на реке Урал. Главу региона интересовало состояние материально-технической базы, а также методы, применяемые силовиками в отношении лиц, незаконно вылавливающих рыбу. Инспектируя посты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и пограничной службы, Нурлан НОГАЕВ отметил, что только в случае слаженной работы всех ответственных государственных органов удастся искоренить браконьерство в прибрежных водах Каспийского моря, на реках Урал, Кигач и других водоемах Атырауской области. Как сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр БАЙМАГАМБЕТОВ, с 15 сентября 2017 года в области начала работу мобильная группа, включающая в себя представителей силовых структур, направленная на пресечение незаконного вылова рыбы. За этот период выявлено 249 нарушений рыбоохранного законодательства, изъято 2 тонны 648 килограммов рыбы, 332 единицы орудий лова, 26 плавательных и транспортных средств, а также 33 единицы браконьерских байд. Помимо этого, в ходе рейда глава региона ознакомился с работой рыболовных кооперативов на тоневых участках реки Урал. По словам сотрудников рыболовных кооперативов, применяемые меры борьбы с браконьерами уже показали свою эффективность – рыбы стало гораздо больше, увеличилась ее разновидность. Как отметил аким Атырауской области, вопрос сохранения рыбных биоресурсов на сегодняшний день – одно из важных направлений государственной политики, а одной из причин исчезновения рыбных запасов является их истребление браконьерами. По итогам рейда глава региона дал ряд конкретных поручений представителям силовых структур и государственных органов.