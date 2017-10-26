За месяц в Атырауской области конфисковали более 50 браконьерских транспортных средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.  Вчера, 25 октября, глава региона Нурлан НОГАЕВ проинспектировал работу областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также отдела полиции по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД. В ходе проверки аким области посетил посты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также пограничной службы на реке Урал. Главу региона интересовало состояние материально-технической базы, а также методы, применяемые силовиками в отношении лиц, незаконно вылавливающих рыбу. Инспектируя посты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и пограничной службы, Нурлан НОГАЕВ отметил, что только в случае слаженной работы всех ответственных государственных органов удастся искоренить браконьерство в прибрежных водах Каспийского моря, на реках Урал, Кигач и других водоемах Атырауской области. Как сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр БАЙМАГАМБЕТОВ, с 15 сентября 2017 года в области начала работу мобильная группа, включающая в себя представителей силовых структур, направленная на пресечение незаконного вылова рыбы. За этот период выявлено 249 нарушений рыбоохранного законодательства, изъято 2 тонны 648 килограммов рыбы, 332 единицы орудий лова, 26 плавательных и транспортных средств, а также 33 единицы браконьерских байд. Помимо этого, в ходе рейда глава региона ознакомился с работой рыболовных кооперативов на тоневых участках реки Урал. По словам сотрудников рыболовных кооперативов, применяемые меры борьбы с браконьерами уже показали свою эффективность – рыбы стало гораздо больше, увеличилась ее разновидность. Как отметил аким Атырауской области, вопрос сохранения рыбных биоресурсов на сегодняшний день – одно из важных направлений государственной политики, а одной из причин исчезновения рыбных запасов является их истребление браконьерами. По итогам рейда глава региона дал ряд конкретных поручений представителям силовых структур и государственных органов. Фото предоставлено РСК