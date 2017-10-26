Сегодня, 26 октября, в поселке Круглозерное состоялось собрание местных жителей и жителей поселка Зачаганск. Они пришли выразить свое мнение по поводу строительства комплекса по переработке нефтеотходов, который планируется установить на полигоне твердо-бытовых отходов, он находится в семи километрах по Саратовской трассе. Данная установка будет расположена на территории, которая относится к поселку Круглоозерное и Зачаганск. По словам заместителя акима города Уральск Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, согласно статье 57 экологического кодекса, во время рассмотрения проекта департаментом экологии госэкспертиза департамента должна выдать экологическое заключение, где будет отражено мнение жителей данного территориального органа. Как рассказал депутат областного маслихата Нурлан СЕРГАЛИЕВ, на сегодняшний день проблема утилизации нефтешлама актуальна. - Но ее нужно решать другим способом. То есть идея для установки этого комплекса на полигоне, я считаю, не целесообразна. Во-первых, в этом районе проживает где-то 35 тысяч человек, то есть это густонаселенный район, который с каждым днем все больше и больше расширяется. Потом, по проекту должна быть предусмотрена санитарно-защитная зона в три километра. Так как комплекс будет проводить утилизацию шлама с помощью сжигания, то все таки нет гарантии, что часть отходов попадет в грунтовые воды, - отметил Нурлан СЕРГАЛИЕВ. Замакима города Уральск отметил, что по данному проекту планируется сжигать около 44 тысяч тонн нефтеотходов в год. Как пояснила местная жительница села Круглозерное Татьяна СУМКИНА, их поселок ждут перемены и перспективы в лучшую сторону. - Нам пообещали построить новую школу и детский сад. Население с каждым годом в селе увеличивается. А если построят завод, то наверняка мы все будем этим дышать. Это все-таки ухудшит экологию нашей области, и так у нас население страдает огромным количеством заболеваний, а будет страдать еще больше. Так что от лица всех сельчан заявляю, что мы против этого проекта, - заявила Татьяна СУМКИНА. По словам жителя Зачаганска Камала КУБАШЕВА, он тоже против этой идеи. - Во-первых наш поселок так расположен, что ветер с полигона очень часто дует в сторону нашего поселка. И так нашу местность периодически заполоняет неприятный запах с полигона , а что будет, если построят этот завод, мы вообще все задохнемся, - отметил Камал КУБАШЕВ. Стоит отметить, что представитель фирмы, которая планирует строительство данного комплекса на собрании не присутствовал.