Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 26 октября, примерно в 02:02 в Мангистаускую областную больницу была доставлена беременная женщина в тяжелом состоянии. Со слов врачей, пострадавшая сама себе вспорола живот. Женщина находится на пятом месяце беременности. - Пострадавшая поступила к нам со сквозным ранением передней стенки желудка. Пришлось экстренно провести операцию. Рану зашили. Сейчас состояние ее оценивается как средней тяжести. Дышит самостоятельно. В больницу пациентка поступила с запахом алкоголя, - сообщили в отделении хирургии.