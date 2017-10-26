Книжный фонд в школах Жылыойского района Атырауской области на 2016-2017 учебный год составил 653 337 учебников в 20 школах. Несмотря на это, в общеобразовательных учреждениях области образовалась острая нехватка 9026 учебников. - Недостающие 7026 пособий замещались устаревшими образцами, выведенными из программы обучения, даже при этом школьникам все равно не хватало 2000 учебников. В отдельных случаях родители вынужденно приобретали книги за свой счет, что вызывало их недовольство. ​Причина - некачественное прогнозирование численности учащихся, а также неприменение механизма дополнительного закупа учебников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. ​Учитывая негативный настрой граждан, прокуратурой района внесен акт прокурорского реагирования, в результате рассмотрения которого из бюджета выделено дополнительно более 153 млн тенге, на которые закуплены новые учебники. В настоящее время проблема нехватки учебников в Жылыойском районе полностью решена.